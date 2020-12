Maaseik neemt revanche in Menen

Maaseik heeft gisteravond in een inhaalwedstrijd van de vijfde speeldag in de EuroMillions Volley League de drie punten gepakt bij Menen.

Het werd 0-3 (22-25, 10-25 en 23-25). Anderhalve week geleden haalde Menen het in Maaseik nog met 2-3. In de tussenstand blijft Roeselare leider met 29 punten na tien speeldagen. Maaseik (26 ptn) volgt op korte afstand als tweede. Menen (20 ptn) is knap derde voor Aalst (16 ptn), dat ook al een wedstrijd meer speelde.