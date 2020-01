Majerus houdt Betsema bij comeback van zege

Christine Majerus (Boels-Dolmans) heeft zaterdag de Kasteelcross in het West-Vlaamse Zonnebeke gewonnen. De 32-jarige Luxemburgse kampioene haalde het na een sprint met twee van de Nederlandse Denise Betsema die haar rentree maakte na een schorsing.

Het was de Britse Bethany Crumpton die het beste weg was en als eerste het veld mocht intrekken. Achter haar volgden onder andere de Française Marion Norbert Riberolle, de Luxemburgse Christine Majerus en Ellen Van Loy. Denise Betsema moest bij haar wederoptreden vanop de laatste startrij aan de Kasteelcross beginnen maar maakte al zeer snel een pak plaatsen goed. Ook Laura Verdonschot schoot naar voor en zij reed, halfweg de openingsronde, met Bethany Crumpton en Ellen Van Loy aan de leiding. De rest liet evenwel niet begaan en zo dikte de kopgroep al vrij snel opnieuw aan. In de tweede ronde versnelden Christine Majerus en Ellen Van Loy. Denise Betsema volgde op de derde plaats en vervoegde Majerus en Van Loy. Daarna reed een groepje met Marion Norbert Riberolle, Karen Verhestraeten en Loes Sels, de laatste winnaar van deze Kasteelcross.

Betsema rijdt zich in de kijker

Met nog vier ronden van het einde bedroeg de afstand tussen de drie leidsters en Loes Sels zo'n 10 seconden. Riberolle en Verhestraeten moesten dan al 15 seconden goedmaken. Voorin bleven Van Loy, Betsema en Majerus elkaar bestoken en onder druk zetten. De Amerikaanse Rebecca Fahringer was ondertussen naar de zesde plaats gereden en had Marion Norbert Riberolle achter haar gelaten. Na zowat 35 minuten wedstrijd versnelde Denise Betsema. Van Loy noch Majerus hadden niet direct een passend antwoord op de aanval van de Nederlandse.

Duel Betsema - Majerus

Loes Sels en Karen Verhestraeten bleven in de achtergrond verenigd jacht maken op een podiumplaats. Toch trokken drie leidsters, Denise Betsema-Christine Majerus-Ellen Van Loy, de slotronde in. Laatstgenoemde maakte op een schuine kant een foutje en moest haar metgezellen laten rijden. Sels en Verhestraeten volgden samen op plaatsen vier en vijf. Betsema en Majerus mochten in een sprint met twee uitmaken wie het zou halen. Majerus begon van ver op kop en stond die positie niet meer af.