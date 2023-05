Male wint bekerfinale krachtbal

In het Bogaertstadium in Jabbeke vond de bekerfinale krachtbal plaats. Bij de vrouwen bekroonde Baasrode zich tot winnaar en bij de heren was dat Male. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen zagen we Sint-Michiels in de finale staan, maar zonder succes.

Bekerfinale vrouwen

De sfeer is uitstekend in Jabbeke. Sint-Michiels kwam meteen op voorsprong na een uitstekende worp van sterspeelster Nathalie Lievens. De Oost-Vlamingen uit Baasrode knokten zich terug in de partij en namen halfweg de touwtjes helemaal in handen.

Sint-Michiels probeerde wel, maar Baasrode was de sterkste vandaag en zo winnen ze de beker met een eindstand van 24-17.

Bekerfinale mannen

Ook de mannenploeg van Sint-Michiels haalde de finale. Zij namen het op tegen Male, een Brugs onderonsje dus. Ook hier had Sint-Michiels het moeilijk. Male ging met een 7-13 voorsprong de rust in. In de tweede helft bleef het moeilijk voor Sint-Michiels om de wedstrijd over te nemen.

Male controleerde de partij en haalde de beker binnen, 16-24.