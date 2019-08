Manager Katie Taylor: "Overwegen rematch tegen Persoon"

Meteen na de kamp had de 34-jarige West-Vlaamse alvast geen goed oog op de mogelijke rematch. "Voor mij mag het, maar ik denk niet dat ze dat risico zal lopen", reageerde Delfine Persoon. "Ze zullen me geen kans meer geven. De bokssport zit maffieus in elkaar. Een klacht bij de WBC kunnen we overwegen, maar ik denk niet dat we daarvoor sterk genoeg in onze schoenen staan."

Nu laat de manager van Katie Taylor, Eddie Hearn, weten aan de Ierse krant Irish Examiner dat zo'n rematch overwogen wordt. Waarschijnlijk zal dat volgende lente gebeuren.