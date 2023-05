Manche van het Belgisch kampioenschap beachvolleybal in Kortrijk aan jubileumeditie toe

De manche van het Belgisch Kampioenschap beachvolleybal streek voor de 25ste keer neer in Kortrijk, met de aanwezigheid van alle Belgische toppers. Zo ook de broers Louis en Gilles Vandecaveye uit Bellegem, de regerende Belgische kampioenen, die voor het eerst in Kortrijk konden winnen.

De Kortrijkse Grote Markt is één grote zandbak, met zon, vakantiesfeer, én een jubileumeditie erbovenop. Het was de 25 editie. Gisteren en vandaag gaven de Beachvolleyballers het beste van zichzelf om deze manche in Kortrijk te winnen.

Eindelijk winst

De grote favorieten voor winst waren deze Kortrijkse broers, Louis en Gilles Vandecaveye. Gilles speelt volgend seizoen terug bij Menen in het zaalvolleybal. De Vandecaveyes konden tot voor deze editie nog nooit winnen in Kortrijk. Daar brachten ze vandaag verandering in.