Manchester City andermaal te sterk voor Club Brugge

Vanaf minuut 1 was het achter een ongrijpbare bal aanhollen voor Club Brugge. Op het kwartier glipte Joao Cancelo door de buitenspelval en de Portugees vond de paal op zijn weg. City bleef in balbezit en Phil Foden die eerst Simon Mignolet op zijn weg vond, had randje buitenspel maar binnen te duwen in een volgende fase.

Blauwzwart reageerde meteen, met Hans Vanaken die Ederson tot een zweefsprong dwong. In de nabeurt was het wel raak wanneer een voorzet via John Stones uiterst ongelukkig in doel verdween. Even voorbij het halfuur kreeg Club nieuwe kansen met een kopballetje van Jack Hendry en een schot van Charles De Ketelaere. Halfweg stond een knappe 1-1 stand op het bord. (Lees verder onder de foto van Belga)

Tweede helft

Aan het begin van de tweede helft belette Mignolet met een beenveeg Riyad Mahrez het scoren. Even later kon De Ketelaere een vrije schietkans niet tussen de palen plaatsen en dat werd door Mahrez genadeloos afgestraft op de tegenaanval. Invaller Raheem Sterling klaarde de klus. Mignolet hield Cole Palmer, trefzeker in Brugge, en Gabriel Jesus van een vierde treffer, Vanaken werd op zijn beurt geen zesde opeenvolgende goal in de Champions League toegestaan. Jesus trof finaal toch eens doel.