Mandel delft het onderspit tegen Knokke

Vandaag beslechtte FC Knokke een West-Vlaams onderonsje met Mandel United. Knokke staat zevende in het klassement, Mandel staat allerlaatste en heeft de punten dus broodnodig.

De partij was nog geen twee minuten oud toen Goblet al een eerste keer de meubelen moest redden voor Mandel. Nadien zakte de kwaliteit van de wedstrijd zienderogen. Knokke speelde risicoloos en zonder druk naar voren. Via een afgeweken bal kwam de thuisploeg op het halfuur toch op voorsprong. Knokke probeerde nog voor de rust via Mfumu de voorsprong verder uit te diepen, maar hij werkte slecht af.

Weinig spanning

Vroeg in de tweede helft zette Mujangi Bia Knokke-doelman D’Hoest aan het werk. Samen met Schoonbaert voorkwam hij een doemscenario voor de thuisploeg. Op een vrijschop van Ghesquiere (Knokke) na, kabbelde de wedstrijd zonder al te veel spanning verder richting het einde.

Knokke pakte de overwinning, maar het was er wel eentje zonder veel glans. Knokke blijft zo zevende, op vier punten van de top 5. Mandel ziet na de 18de nederlaag van het seizoen Hoogstraten, voorlaatste in de stand, verder weglopen. Zij wonnen met 1-0 van Ruppel-Boom.

