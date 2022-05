Mandel United maakt nog steeds kans op een verlengd verblijf in eerste nationale.

Na de 2-1 uit de heenwedstrijd had Mandel genoeg aan een 0-0 gelijkspel in Aalst, om door te stoten naar de finale van de eindronde voor het behoud in eerste nationale.

In die finale speelt Mandel zondag eerst uit bij Tubize-Braine, dat Lyra-Lierse uitschakelde. Op donderdag 2 juni is er de terugwedstrijd in Izegem.