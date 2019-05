Verrassing aan het einde van het seizoen bij Mandel United. De fusieploeg eindigt als tweede in de competitie maar wil niet langer verder gaan met trainer Lieven Gevaert. Zijn assistenten Kurt Vandoorne en Kurt Berton moeten Mandel, via de eindronde, toch nog naar 1e amateurklasse leiden.

Lieven Gevaert kon nochtans terugblikken op een mooi en vrij lang parcours. Hij was al trainer bij OMS Ingelmunster en kon met fusieploeg Mandel United tweemaal bijna de promotie grijpen. Vorig jaar was Rupel Boom evenwel te sterk en dit seizoen moest Mandel de buren van Winkel Sport laten voorgaan in de race om de titel in 2e amateurklasse. Mandel eindigde als tweede.