Mandel United geeft zege nog weg na doldwaas slot

In eerste nationale van het voetbal stond er zaterdagavond een regelrechte kelderkraker op het programma. De rode lantaarn Mandel United nam het in eigen huis op tegen VK Ninove, de voorlaatste in de stand.

Voor de thuisploeg dus dé kans om terug aan te sluiten met de concurrenten. Vorige week boekte Mandel eindelijk een eerste thuiszege van het seizoen dankzij onder meer een vroeg doelpunt van nieuwkomer Geoffrey Mujangi Bia. De Izegemenaren rekenen ook vandaag op de gewezen sterkhouder van Standard om het verschil te maken.

En de aanvaller zijn vizier staat ook vandaag op scherp. Vroman zet knap voor, Mujangi Bia devieert het leer in doel. 1-0 na net geen tien minuten spelen. Enkele minuten later opnieuw Vroman. Tarfi, nog zo’n ex-profvoetballer, besluit op de vuisten van doelman Van den Noortgaete.

Halfweg de eerste helft steken de bezoekers uit Ninove voor het eerst hun neus aan het venster. Calvin Dekuyper haalt een poging vanop hoekschop nog net van de lijn. Vlak voor affluiten lijkt Ninove zich op gelijke hoogte te heisen, maar de grensrechter oordeelt buitenspel. Rusten doen we met 1-0.

SPANNEND SLOT VAN DE PARTIJ

Het is lang wachten op noemenswaardige kansen in de tweede helft, maar de eerste dreiging is meteen raak. Romero brengt de bezoekers verdiend langszij. 1-1. En de Oost-Vlamingen ruiken bloed. Opnieuw Romero ziet zijn kans schoon, zijn poging gaat ruim over. Maar Ninove duwt door.

Dat resulteert in blessuretijd nog in een ultieme kans. Jacobs omspeelt knap zijn tegenstander en zet Polizzi alleen voor doel. De aanvaller faalt niet en bezorgt zijn ploeg in extremis nog drie heel belangrijke punten. Mandel blijft verweesd achter na een nieuwe tegenslag.