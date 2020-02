In de tweede klasse amateurs heeft Mandel United zaterdag met 0-1 gewonnen van Oudenaarde.

In de eerste heft schiet Ruben Pyck de enige goal in de netten. Een kwartier voor affluiten krijgt Oudenaarde de kans op de gelijkmaker, maar Olivier Verstraete mist. In de slotfase blijft Oudenaarde aandringen, maar scoren lukt niet meer. Oudenaarde verliest van Mandel United met 0 – 1.