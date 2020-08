Ook La Louvière en Bocholt meenden dat ze recht hadden op dat plaatsje in eerste nationale, maar het is dus Mandel United dat de plaats van Lierse Kempenzonen inneemt. In eerste nationale, dat uit 16 ploegen zal bestaan, zitten nu vier West-Vlaamse ploegen. Naast Mandel United, zijn dat SV Roeselare, RFC Knokke en Winkel Sport. Roeselare probeert wel nog in 1B te raken.