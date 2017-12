Mandel United speelt jaar langer in Ingelmunster

Belangrijkste reden voor de beslissing is dat de inrichting van het nieuwe stadion in Izegem niet op tijd zal klaar zijn om op te starten vanaf seizoen 2018-2019. Straks komt er ook een schriftelijke overeenkomst met het engagement van Mandel United om dan vanaf het seizoen ‘19-‘20 in Izegem te spelen.