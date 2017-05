Mannaert heeft dubbel gevoel bij seizoen van Club

"Met of zonder Michel Preud'homme, met of zonder Philippe Clement, met of zonder Timmy Simons", het zijn knopen die we in de loop van de komende dagen moeten doorhaken, vertelde Mannaert na de wedstrijd.

Preud'homme leidde Club Brugge de voorbije jaren naar een tweede, een eerste en een tweede plaats. Over dit seizoen, met de nul op achttien in de Champions League en een vroege bekeruitschakeling, was general manager Vincent Manager wel niet onverdeeld gelukkig: "Het is goed dat we vandaag winnen en ons kwalificeren voor de voorrondes van de Champions League. Maar we hadden de ambitie om kampioen te worden."