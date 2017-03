Marc Coucke geeft KVO 49 procent kans op beker

De persbabbel in de Versluys Arena startte donderdagavond met een filmpje over de beleving rond de bekerfinale. Zo hield een school in de wijk Stene zelfs een heuse KVO-dag. "Het leeft in heel Oostende en die steun doet ongelooflijk deugd. Zo'n bekerfinale helpt het hele project een paar jaar vooruit." Ruim 13.000 fans zullen KV Oostende aanmoedigen in het Koning Boudewijnstadion. "We zijn een volledig nieuwe generatie voor ons aan het winnen. We willen alle supporters bedanken voor hun steun."

Met Zulte-Waregem treft KVO in de finale op papier een evenwaardige tegenstander. "Ik geef ons 49 procent kans op de beker. Zulte-Waregem haalde iets meer punten in de competitie en is licht favoriet." Coucke is blij met een andere subtopper als tegenstander. "Tegen Club of Anderlecht hadden we misschien maar 20 of 25 procent kans gehad. Twee gelijkwaardige teams, dat maakt het des te spannender. Er heerst ook een goede sfeer in de aanloop naar de match. Er wordt wat gejend, maar het gaat er supervriendschappelijk aan toe."

Magisch

Marc Coucke wil ook een lans breken voor het bekertoernooi, dat voor KVO dit seizoen één van de hoofddoelen was. "In België doet men daar snel meewarig over, maar voor mij heeft de beker iets magisch. Ik wil de spelers en de technische staf bedanken voor het feit dat ze de beker au sérieux genomen hebben. Het was nochtans een harde bekercampagne. Zo was winnen op Antwerp niet evident en hadden we het verschrikkelijk moeilijk in Tubeke." Uiteindelijk werd Racing Genk in de halve finale met veel moeite opzijgezet. "Hier thuis hadden we zomaar met 1-4 kunnen verliezen."

Sinds de komst van Coucke als voorzitter groeide KV Oostende uit tot een vaste waarde in de subtop. Het budget van toen 4,3 miljoen euro zal volgend jaar al opgetrokken zijn tot ruim 20 miljoen euro. "Als we de beker winnen, kan dat door de Europese campagne zelfs tot boven de 25 miljoen groeien. Het is ook altijd de bedoeling geweest om KVO in de breedte op te bouwen, niet enkel op vlak van spelers." Een eerste prijs in de clubgeschiedenis zou die uitbouw een extra boost geven. "Ik ben 46 jaar supporter en we hebben een fantastisch mooie prijzenkast. Maar daar ligt enkel stof in, want het herfstkampioenschap van vorig jaar is natuurlijk geen echte prijs. Ik zal zaterdag dus zeker heel nerveus zijn."

Over het verloop van de eventuele viering werd op de persconferentie nog niet uitgeweid. "Als we winnen, zetten we alles in gang om hier in Oostende te vieren. Liever hier tot 5 uur 's nacht de boel afbreken dan de volgende dag allerhande plichtplegingen."