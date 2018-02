Marc Coucke krijgt mooi afscheid

De eerste kans van de thuisploeg leverde meteen een doelpunt op. Aleksandr Bjelica werd diep gestuurd en trof al na negen minuten raak. STVV kwam nadien beetje bij beetje in de wedstrijd, maar daar bleef niet veel van over toen Bjelica (36.) opnieuw raak trof. Na een mooie aanname en dito draai schoot hij zijn tweede onhoudbaar voorbij Kenny Steppe. STVV slaagde er geen moment in om een vuist te maken, en de 3-0 was altijd dichterbij dan de 2-1. Geen van beide werd realiteit en het bleef uiteindelijk 2-0. Oostende wipt voorbij Zulte Waregem naar de elfde plaats, maar de troepen van Francky Dury komen zondag nog in actie in de derby tegen KV Kortrijk.

Afscheid Coucke

De overwinning tegen Sint-Truiden was de laatste match van KV Oostende met Marc Coucke als voorzitter. Coucke trekt naar Anderlecht. Zijn vervanger bij de kustploeg is verzekeringsmakelaar Peter Callant. Een verslag van de machtsoverdacht krijg je vanavond in Sport West.