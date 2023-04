Marin Dukic tekent voor twee jaar bij Decospan Menen

Dukic is geboren in Antwerpen, maar speelde tot nu toe enkel in Frankrijk. Dit seizoen trad hij met Montpellier aan in de groepsfase van de Champions League en in de CEV Cup. Twee seizoenen ervoor was hij actief bij Nice.

Overstap naar België

Op 22-jarige leeftijd maakt Dukic nu de overstap naar België, waar hij topvolleybal zal combineren met zijn studies kinesitherapie in Doornik. Samen met Gilles Vandecaveye en Mathieu Vanneste moet hij voor receptionele stabiliteit en punten zorgen op posities twee, vier en de pipe.

Met de komst van Dukic is de kern voor volgend seizoen op een middenman na compleet.