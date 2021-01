Martijn Wydaeghe nieuwe copiloot Thierry Neuville

Wydaeghe neemt de plaats in van Nicolas Gilsoul en mag volgende week donderdag al debuteren aan de zijde van Neuville, in de rally van Monte-Carlo.

Grote verrassing

De aankondiging is verrassend aangezien Neuville en Gilsoul volop aan het verkennen waren voor de rally van Monte Carlo, die het nieuwe WRC-seizoen opent. "Dit was zijn keuze", reageerde Gilsoul op Twitter. "We hebben samen prachtige avonturen beleefd. En we zullen er nog beleven, maar jammer genoeg apart." Nicolas Gilsoul was sinds 2012 de copiloot van Thierry Neuville in het WRC-kampioenschap. Het duo won 13 rally's, waaronder de Monte Carlo vorig jaar. Ze stonden 43 keer op het podium. Martijn Wydaeghe was al in meerdere WRC-categorieën actief. In 2019 was hij in de WRC2 copiloot van Guillaume de Mevius.