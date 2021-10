Martinez rekent op De Ketelaere in Final Four Nations League

Bondscoach Roberto Martinez heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de Final Four van de Nations League, die volgende week in Italië op het programma staat.

De Spanjaard, die vier doelmannen en twintig veldspelers opriep, rekent op Club Brugge-youngster Charles De Ketelaere.

"Voor De Ketelaere is het een goed moment om zijn kans te grijpen, om zich te tonen", vertelde bondscoach Roberto Martinez. "Ik voel dat hij klaar is om een impact te hebben. Hij is nog jong, maar hij heeft al getoond dat hij iets speciaal brengt. Hij kan op links spelen, loopt tussen de lijnen, is intelligent en een denker. Hij verdient het om hier te staan. Nu is het aan hem om vanaf maandag te tonen waartoe hij in staat is."

Bij de nationale ploeg vindt hij onder meer zijn Club Brugge-ploegmaat Hans Vanaken terug. Vanaken kwam na het WK van 2018 bij de nationale elf en grossiert sindsdien in selecties.

De Rode Duivels gaan in deze tweede editie van de Nations League op jacht naar hun eerste prijs onder Roberto Martinez, waarmee ze de teleurstelling na de vroegtijdige uitschakeling in de kwartfinales van het EK zouden kunnen doorspoelen. In de halve finales kijken de Belgen volgende week donderdag wereldkampioen Frankrijk in de ogen, de zondag erop volgen de kleine finale en de finale. In de andere halve finale staan Europees kampioen Italië en Spanje tegenover elkaar.