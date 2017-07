Marusic verlaat KV Oostende voor Lazio Roma

De 24-jarige Marusic speelde slechts één seizoen voor KV Oostende, dat hem in de zomer van 2016 overnam van KV Kortrijk. In juni 2014 was hij in het Guldensporenstadion gearriveerd, nadat de Kortrijkzanen hem hadden weggeplukt bij zijn Servische opleidingsclub FK Vozdovac.

"Bij KV Oostende ontbolsterde hij helemaal als polyvalente teamspeler, die zowel op de rechterflank als op de linksachter een bijzonder betrouwbare indruk naliet", zo nemen de Kustboys afscheid. "Zijn snelheid en kracht zijn twee van zijn belangrijkste troeven. Zijn opmerkelijk seizoen wekte veel interesse bij binnen- en buitenlandse topclubs. Lazio Rome kwam met het meest lucratieve en concrete aanbod, waar zowel de speler als KV Oostende beter van worden." De Montenegrijnse international speelde afgelopen seizoen veertig wedstrijden voor KVO, waarin hij vijf keer de netten deed trillen.