Zondagmiddag speelde Club Brugge normaal de topper in Standard. KV Kortrijk moest 's avonds de verplaatsing maken naar Waasland-Beveren.

Wanneer deze matchen ingehaald zullen worden, is voorlopig nog niet duidelijk. De kalendermanager overlegt momenteel met de lokale overheden en de rechtenhouders om deze wedstrijden zo spoedig mogelijk in te plannen en hoopt hier in de loop van namiddag nog te over te kunnen communiceren.

Lees ook: