Materiaalmeester KVO is stille drijvende kracht

In het voetbal gaat alle aandacht naar de spelers, de trainers en de supporters, maar veel minder naar de mensen achter de schermen.

Ten onrechte, want zij zorgen ervoor dat het zaakje draaiende blijft, en zijn dikwijls veel meer verknocht aan hun ploeg dan de hoofdrolspelers. Zoals Luc Benthein, de materiaalmeester van KV Oostende, al 34 jaar de stille, maar drijvende kracht.

Campagnegezicht

Ook Bredene steunt KV Oostende aanstaande zaterdag. Op verschillende plaatsen in de gemeente en langs de invalswegen worden zullen deze week grote borden verschijnen. Ook heel wat Bredenaars zijn immers supporter van onze grote buur. Met de campagne “Luc en KV, breng de beker mee!” supportert Bredene mee voor KV Oostende. Bredenaar Luc Benthein, die dus ook materiaalmeester is bij KV Oostende, is het gezicht ervan.