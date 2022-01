Mathias Vosté en Sandrine Tas geselecteerd voor Olympische winterspelen in Beijing

Mathias Vosté ruilde Brugge in voor Heerenveen. Daar traint hij in Thialf bij team Reggeborgh met toppers als Ireen Wüst en Femke Kok. Ook Sandrine Tas uit Oostende vertoeft nu meer in het noorde van Nederland dan in West-Vlaanderen.

Zowel Tas als Vosté komen uit het skeeleren, net als Bart Swings. Een overstap die moeilijker is dan je op het eerste zicht zou zeggen, zeker op technisch vlak, maar beiden trekken met ambitie naar China. Vosté hoopt zelfs stiekem op een medaille, al was zijn EK absoluut niet goed, de naweeën van een liesblessure nog steeds. Tas wil in China haar beste wedstrijd ooit schaatsen, zeker op de massastart.

Soweiso is Bejing niet het eindstation, want in 2026 in Milaan-Cortina d'Ampezzo willen ze er pas echt staan. De Winterspelen in Bejing lopen van 4 tot 20 februari.