Mathieu van der Poel opnieuw de sterkste in Gullegem

Met zowel Wout Van Aert als Mathieu van der Poel stonden er in Gullegem twee toppers aan de start. Tot een duel tussen beide tenoren kwam niet echt: van der Poel ging er in de vijfde ronde alleen van door en stak er opnieuw met kop en schouders bovenuit.

Ook vandaag stond er geen maat op Mathieu van der Poel. Hij stak in Gullegem z'n 18de overwinning van het seizoen op zak. Na enkele rondes de kat uit de boom gekeken te hebben, duwde de regerende wereldkampioen het gaspedaal helemaal in. In de vijfde ronde liet hij zo Wout Van Aert, Corné Van Kessel en Michael Vanthourenhout achter zich. De strijd voor de eerste plaats was daarmee meteen afgelopen.

Achter hem barstte de strijd voor de overige twee podiumplaatsen helemaal los. Na een mindere sprong over de balkjes van Van Aert, roken Van Kessel en Vanthourenhout bloed. Ze trokken vol door en lieten Van Aert achter zich. Uiteindelijk gooiden beide achtervolgers het op een sprint. die werd uiteindelijk gewonnen door West-Vlaming Michael Vanthourenhout. Van Kessel fietste als derde over de streep, terwijl enkele seconden na hem Wout Van Aert volgde.