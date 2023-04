Mathieu van der Poel overklast iedereen en schrijft Parijs-Roubaix op zijn naam

Mathieu van der Poel schrijft na Milaan-Sanremo en twee keer de Ronde van Vlaanderen nog een monument op zijn palmares, namelijk Parijs-Roubaix. De Nederlander deed een monsterversnelling in de eindfase, waardoor hij solo aankwam op de velodroom van Roubaix.

De kasseien van Troisvilles vormen de poort van de Hel. Vier vroege vluchters, namelijk Koch, Bax, Hollman en Gee rijden er als eerste over. Met 51km/u in het eerste koersuur gaat het er hard aan toe in het peloton.

Pech en valpartijen

Niet veel later kennen heel wat renners pech. Ex-winnaar Peter Sagan valt zwaar in zijn laatste Parijs-Roubaix en moet noodgedwongen opgeven. Het Bos van Wallers-Arenberg komt dichterbij en Van Aert moet van fiets wisselen. Maar Van Aert wacht niet op Wallers en opent de debatten een strook eerder al. John Degenkolb, Christophe Laporte en van der Poel volgen in het wiel.

Een echte elitegroep is op weg naar het Bos. Eenmal het Bos in kent Kasper Asgreen pech door een valpartij midden op de weg. Ook Dylan van Baarle, de winnaar van vorig jaar, ligt op de grond. Van Aert en co rapen intussen iedereen op die nog voorop reed bij het buitenkomen van het Bos. Daar kent Laporte pech en verliest hiermee kostbare tijd. Daarachter volgen Filippo Ganna, Walscheid, Jasper Philipsen en Gianni Vermeersch. Mads Pedersen kan intussen de sprong maken tot vooraan en ook de anderen sluiten aan.

Van der Poel solo naar de piste

Deze elf man beginnen aan de laatste 50 kilometer van Parijs-Roubaix. Het peloton volgt al op meer dan twee minuten. Plots versnelt Van der Poel op Mons-en-Pévèle en dunt de kopgroep uit tot zeven man. Met Jasper Philipsen op kop draaien zij op aan de Carrefour de l'Arbre. Degenkolb zoekt even een gaatje, maar van der Poel probeert tussen hem en Philipsen door te glippen en zorgt zo voor een val van Degenkolb. Van Aert aarzelt niet en geeft nu het volle pond vooraan, maar van der Poel komt aansluiten.

Plots slaat het noodlot toe voor Van Aert. Een lekke band zorgt ervoor dat hij zijn winstkansen in rook ziet opgaan. Van der Poel rijdt zo in de laatste vijftien kilometer alleen op kop met een voorsprong van ruim een halve minuut op de achtervolgers. Die voorsprong weet hij ook te behouden en komt zo alleen aan op de velodroom van Roubaix. In een spannende sprint weet Philipsen nog de tweede plek te bemachtigen, Van Aert vervolledigt het podium. Vermeersch valt buiten de top tien.