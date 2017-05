Mathieu van der Poel wint tweede rit in Ronde van België

De Nederlander Mathieu van der Poel (Beobank-Corendon) heeft donderdag de tweede etappe in de Ronde van België (2.BC) gewonnen. Philippe Gilbert is de nieuwe leider.

Na 199 kilometer van Knokke-Heist naar Moorslede was de 22-jarige Van der Poel de snelste van een kopgroep van dertien. De Nederlander haalde het in de sprint van Belgisch kampioen Philippe Gilbert (Quick Step), die de leiderstrui overneemt van de Fransman Bryan Coquard (Direct Energie). Van der Poel stapt uit de wedstrijd om komend weekend een Wereldbekermanche mountainbike te rijden in het Duitse Albstadt. Wereldkampioen veldrijden Wout van Aert (Veranda's Willems-Crelan) finishte op de derde plaats.

Omzeggens van bij de start trokken Rob Leemans, Alexander Geuens, Kenneth Vanbilsen en de Nederlander Brian van Goethem in de aanval. Vanbilsen, leider in het klassement van de strijdlust, pakte tijdens de eerste twee checkpoints de meeste punten en verstevigde zo zijn positie in dat nevenklassement. Het peloton liet, in tegenstelling tot woensdag, nu wel wat begaan en zo kon het kwartet op een gegeven moment tot vier minuten voor de grote groep uitrijden. Daarin regelden de mannen van Direct Energie, met rodetruidrager Bryan Coquard binnen hun rangen, het tempo.

Nog voor het aansnijden van de Schomminkelberg of de Rode Berg, de eerste helling van de dag na 153 kilometer, moest Alexander Geuens er voorin af. Quick-Step Floors en Katusha-Alpecin legden er in de grote groep de pees op waardoor de voorsprong van de drie vluchters zienderogen slonk. Op veertig kilometer van de eindmeet werd de vroege vlucht tenietgedaan en stoof een uitgedund peloton naar de Kemmelberg, de laatste helling van de dag op 38 kilometer van de finish. Onder meer Philippe Gilbert, Tiesj Benoot, Julien Vermote, Wout Van Aert, Oliver Naesen en Mathieu Van der Poel maakten deel uit van de kop van de wedstrijd en trokken na de afdaling nog verder door. Zo vormde zich een kopgroep van 25 man sterk die verderop tot 13 renners werd gereduceerd. Grote afwezige was leider Bryan Coquard, die in het peloton gevangen zat.

Tijdens de 'Gouden Kilometer' won Philippe Gilbert één sprint en Jelle Vanendert twee. De vaart in het peloton werd terug opgedreven en met nog drie kilometer voor de boeg was de voorsprong van de leidersgroep geslonken van anderhalve minuut naar amper dertig seconden. Maar de dertien mochten toch sprinten voor de zege. Julien Vermote begon van ver op kop, maar werd snel geremonteerd door Van der Poel die het knap haalde.

Vrijdag staat de derde etappe op het programma, een individuele tijdrit over 13,4 kilometer met start en aankomst in Beveren. De rittenkoers eindigt zondag in Tongeren.