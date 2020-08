Matig Club Brugge grijpt naast Beker van België

Club Brugge begon het gretigste aan de wedstrijd. Dat vertaalde zich ook al snel in het meeste balbezit. Desondanks waren de eerste kansen van de wedstrijd voor Antwerp. Na 6 minuten stond Mbokani al oog in oog met Simon Mignolet, maar Mignolet redde knap. Daarna mocht de Brugse goalie nog enkele keren zijn klasse laten zien met cruciale reddingen.

Club Brugge kon niet meteen een gepast antwoord verzinnen op de snedige counters van Antwerp en moest uiteindelijk een doelpunt incasseren. Uitgerekend Lior Refaelov (ex-Club Brugge) scoorde in de 25ste minuut op assist van Simen Juklerod. De rest van de eerste helft ging op hetzelfde elan verder: Antwerp speelde gedisciplineerd vanuit het gekende blok, terwijl Club de vrije man maar niet kon vinden.

Tweede helft

Club kwam aan het begin van de tweede helft meteen scherp voor de dag met kansen voor Sobol en Okereke. Maar ook Antwerp was gevaarlijk. Eerst kon Mbokani niet afwerken, waarna Mata een scherpe voorzet van Lamkel Ze ontzette. Na 50 minuten vond Clement het al tijd voor een eerste wissel. Okereke mocht gaan rusten, youngster Badji was zijn vervanger.

Club begon beter te voetballen, maar veel werk bezorgde het Antwerp-keeper Matijas niet. Antwerp daarentegen kon z'n sterke aanvalsspel van de eerste helft niet meer verderzetten en raakte maar moeilijk in balbezit. In de 64ste minuut zette Club Brugge Matijas dan toch eens aan het werk: hij pareerde een goeie kopbal van Badji. Enkele minuten later was het diezelfde Badji die een nieuwe poging waagde, maar opnieuw bracht Matijas redding.

Met nog 20 minuten op de klok voerde Clement een tweede wissel door. Een bleke Sobol moest plaats maken voor Siebe Schrijvers. Iets later viel ook Mats Rits in voor Eder Balanta. Naarmate de partij vorderde, voerde Club met enkele prikjes de druk op. Antwerp had het aanvallend zichtbaar lastig, maar hield verdedigend goed stand. Op een nieuwe kans voor Club was het wachten tot de 80ste minuut. Diatta kopte een voorzet van Schrijvers maar nipt over. Antwerp antwoordde meteen met een poging van Lamkel Ze, maar Simon Deli hield de meubelen voor Club recht. Vijf minuten later legde Schrijvers de bal net naast het doel, maar scoren lukte Club niet meer.