Matthieu Bonne moet recordpoging uitstellen

Vandaag zou Matthieu rond 11 uur in de Golf van Korinthe een gooi doen naar het wereldrecord om zo lang mogelijk zonder hulpmiddelen aan een stuk in zee zwemmen. Daarvoor moet hij minstens 127 kilometer afleggen, maar aan die afstand zal hij dus pas morgen kunnen beginnen. De Griekse meteorologische diensten voorspellen op zijn traject windkracht 5 tot 6, of zo’n 50 kilometer per uur. Er worden ook golven van twee meter hoog verwacht. “Zwemmen is in die omstandigheden bijna onmogelijk en ook eten lukt dan nog nauwelijks. Het risico op complicaties is door de golven en wind gewoon te groot”, vertelt Bonne vanuit Griekenland.

Volgens de voorspellingen zou de wind wel in sterkte moeten afnemen. Behalve als het weer toch zou omslaan, duikt Matthieu morgen om 9u het water in. Als alles volgens plan verloopt zou hij tussen de 48 en 72 uur onderweg zijn. Dat betekent dat hij ten vroegste zaterdagmiddag z’n doel zou kunnen bereiken.