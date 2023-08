Matthieu Bonne trekt 800 baantjes als voorbereiding op nieuw wereldrecord

Volgende week woensdag waagt ultrasporter Matthieu Bonne zich nog maar eens aan een nieuw wereldrecord: zo lang mogelijk en zonder hulpmiddelen aan één stuk door zwemmen in een oceaan, baai of zee.

Om het vorige record aan diggelen te slaan, moet hij meer dan 125 kilometer aan één stuk zwemmen. Dat doet hij in de Golf van Korinthe in Griekenland. Vandaag treft hij de laatste voorbereidingen in het Olympisch zwembad van LAGO in Brugge, waar hij zelf redder is.

Op 4 juni trok hij al 800 baantjes in LAGO Brugge Olympia, om na 11 u 36 minuten af te kloppen op 40 kilometer. Twee weken later, op 21 juni, volgde een eerste echte test in open water. In de Bredense Spuikom zwom hij 15 uur en 46 kilometer aan een stuk. Daarbij droeg hij enkel een Speedo zwembroekje, het enige kledingstuk dat naast een badmuts en duikbril is toegelaten. Op 4 augustus hield hij tot slot een geslaagde generale repetitie door in diezelfde Spuikom 30 uur onafgebroken te zwemmen, goed voor liefst 82 kilometer. De vele pijnlijke kwallenbeten nam hij er met de glimlach bij.

Bonne verbrak eerder het wereldrecord fietsen in één week, hij legde 8 ironmans af in evenveel dagen op de 8 verschillende Canarische eilanden en zwom hij als eerste ooit de gehele Belgische kustlijn af. Die laatste uitdaging wil hij een niveau hoger tillen door een gooi te doen naar het wereldrecord non-stop zwemmen. Dat staat nu op 125,7 km, Matthieu wil dat record aan diggelen slaan door minstens 127 km te zwemmen.

Al zwemmend eten

Om zijn avontuur tot een goed einde te brengen, zal Matthieu Bonne ieder half uur moeten eten. Zijn menu bestaat vooral uit gelletjes, vaste voeding rijk aan koolhydraten en minimum 12 liter water per dag om niet uitgedroogd te geraken. Om het extra moeilijk te maken, zal Matthieu al zwemmend moeten eten. ‘Pauzeren’ zal al watertrappelend moeten gebeuren. Daarnaast moet hij zichzelf beschermen tegen de brandende Griekse zon en zich insmeren met zinkzalf. De zoutsmaak zal hij proberen te overwinnen door zijn mond te spoelen met kokosolie.

Gelukkig staat hij er niet alleen voor. Zijn team bestaat uit acht mensen. Enkelen van hen blijven aan wal, de rest gaat mee het water in en begeleidt Matthieu vanuit een dinghy/tweepersoonskajak en een zeilboot. Om de recordpoging ’s nachts zo veilig mogelijk te laten verlopen, zal een extra kajak met verlichting het water ingaan om zo Matthieu in het donker te begeleiden. Matthieu zelf draagt dan weer stroboscopische lichten, zodat zijn team hem van op de boot goed kan volgen. Woensdag 30 augustus om 11 uur Belgische tijd springt Matthieu de Griekse zee in.