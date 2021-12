Vansevenant brak een duim en is intussen teruggekeerd naar België voor verdere behandeling. Cavagna liep een gebroken rugwervel op. Vansevenant pakte vorig seizoen zijn eerste profzege in de GP Industria & Artigianato. Cavagna, die sinds 2017 voor Quick-Step rijdt, won in juni het Franse wegkampioenschap. In 2019 pakte hij een ritzege in de Vuelta.