Mauri Vansevenant moet, na aanhoudende klachten over kniepijn, onder het mes. Dat heeft zijn team Soudal Quick-Step gemeld.

Hij zal naar schatting zes weken moeten herstellen na de ingreep, die woensdag in Herentals op de agenda staat.

De 23-jarige Vansevenant zou deze week deelnemen aan de Settimana Internazionale di Coppi e Bartali, maar kan daar dus niet van start gaan. De Slovaak Martin Svrcek is zijn vervanger.

Yves Lampaert in Classic Brugge - De Panne

Soudal Quick-Step liet voorts weten dat de Deen Casper Pedersen door een infectie van de bovenste luchtwegen out is voor de Classic Brugge-De Panne van woensdag. Yves Lampaert neemt zijn plek in.