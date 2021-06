Mauri Vansevenant mee naar Tokio

West-Vlaming Mauri Vansevenant maakt deel uit van de vijfkoppige Belgische selectie voor de wegrit op de Olympische Spelen in Tokio eind juli. Hij is zo de 20e West-Vlaming die z'n koffers mag pakken voor Tokio.

Behalve Vansevenant gaan ook Benoot, Van Avermaet, van Aert en Evenepoel mee. De neoprof uit Eernegem reed zich al meerdere keren in de kijker met sterke prestaties. Dit jaar won hij de GP Larciano.

20 West-Vlamingen voor Tokio

Het lijstje West-Vlamingen voor Tokio begint zo best indrukwekkend te worden. We sommen ze hier even op. Al zeker 20 West-Vlaamse sporters maken hun opwachting voor de Spelen. Nog niet officieel bevestigde namen (zoals 400m-loper Alexander Doom) staan nog niet in dit lijstje.

Zwemmen: Fanny Lecluyse

Zeilen: Emma Plasschaert

Basketbal: The Belgian Cats (Emma Meeseman, Ann Wauters, Kyara Linskens, Kim en Hanne Mestdagh, Julie Van Loo, Billie Massey, Serena-Lynn Geldof)

110m horden: Michael Obasuyi

Marathon: Koen Naert

Roeien: Niels Van Zandweghe

Schietsport: Jessie Kaps

Hockey: Arthur De Sloover (Red Lions)

Wielrennen: Valerie Demey en Julie Van de velde

Skateboard: Lore Bruggeman en Axel Cruysbergs