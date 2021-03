Mauri Vansevenant start in GP Industria & Artigianoto

Torhoutenaar Mauri Vansevenant (Deceuninck-Quick.Step) staat zondag aan de start van de GP Industria & Artigianoto. Vier dagen na zijn knappe derde plaats in de Trofeo Laigueglia, mag de 21-jarige West-Vlaming zich opnieuw tonen in een gerenommeerde eendagskoers.

Deceuninck-Quick.Step nam de 21-jarige youngster op in een selectie met ook Dries Devenyns, Pieter Serry, Andrea Bagioli, James Knox, Ian Garrison en Alvaro Hodeg.

Het parcours van de GP Industria & Artigianato valt goed te vergelijken met de Trofeo Laigueglia. Beide wedstrijden eindigen op een lokale omloop met een pittige heuvel. Die pittige heuvel in de GP Industria & Artigianato is dan misschien nog wat zwaarder. Vansevenant behoort tot de favorieten na zijn podiumplek in de Trofeo Laigueglia.

De renners moeten zondag 199 km afleggen in en rond Larciano over twee lokale circuits, met daarin onder meer een klim van negen kilometer.