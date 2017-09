Maxime De Poorter wint eindklassement in Cherbourg

EFC-L&R-Vulsteke-renner Maxime Depoorter uit Ieper pakte zondag de eindzege in de driedaagse rittenkoers '3 jours de Cherbourg' in Frankrijk.

Zaterdag won Jordi Warlop, de ploegmaat van Maxime Depoorter al de tweede etappe. In de laatste etappe, tussen Equeurdreville-Hainneville en Cherbourg moest Depoorter, die startte als tweede in het algemeen klassement proberen tijd goed te maken op de Fransman Samuel Leroux.



De Ieperling werd vijfde in de derde en laatste etappe en mocht zo op het podium als eindwinnaar van de driedaagse rittenkoers.