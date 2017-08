Maxime De Poorter heeft de Hill 60 koers in Zillebeke gewonnen, een interclub voor elites zonder contract.

De Hill 60 wedstrijd is één van de laatste grote wedstrijden voor het Belgisch kampioenschap voor beloften en elites zonder contract over 14 dagen. In een spurt met 3 won Maxime De Poorter voor Ylber Sefa en Niels Nachtergaele.