Maxime 'Madmax' Blieck zilver op WK breakdance

De Brugse Maxime Blieck (20) heeft de zilveren gordel gepakt op het Red Bull BC One World Final. Dat wordt algemeen gezien als het officieuze WK breakdance. Madmax kan nu beginnen dromen van de Olympische Spelen in 2024.

Op het Red Bull BC One World Final verzamelden de acht beste b-boys en b-girls zich in Salzburg, Oostenrijk voor de beste breakdance competitie van het jaar. Daar dansten ze de afgelopen dagen voor de officieuze titel van wereldkampioen. Tussen dat dansgeweld stond de jonge West-Vlaamse Maxime Blieck.

Wenen van geluk

En haar performances werden gesmaakt. Nadat ze eerder dit jaar al de Red Bull BC One E-battle won, stoomde ze in Salzburg vlot naar de finale. Daarin moest ze enkel de Russische Kastet laten voorgaan. Madmax reageerde euforisch op haar prestatie: “Ik kan wel wenen van geluk. Dit was zo’n mooie ervaring. Ik had nooit gedacht dat ik hier zou eindigen."

De Brugse zit vol overtuiging om volgend jaar terug te keren en vol voor de titel te gaan. Daarnaast denkt ze waarschijnlijk al aan Parijs 2024. Samen met het breakdance-team van Sport Vlaanderen wil ze schitteren op de Olympische Spelen. In de Franse hoofdstad zal breakdance namelijk voor het eerst op het programma staan.