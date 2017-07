McGree komt, Claudemir weg bij Club Brugge

Hij tekent een contract voor vier seizoenen. De 18-jarige is een jeugdproduct van Adelaide United. De linksvoetige, polyvalente middenvelder werd in 2016 nog kampioen in de Australische A-league met Adelaide United. McGree, een van de grootste Australische talenten, speelde met zijn moederclub ook al in de AFC Champions League en werd recent voor het eerst geselecteerd voor de nationale ploeg van Australië met doelman Mathew Ryan.

Claudemir

Claudemir vertrekt naar Al-Ahli FC. Daarover bereikten beide clubs en speler vandaag een princiepsakkoord. Al-Ahli FC eindigde vorig seizoen 3de in de UAE Arabian Gulf League. Claudemir speelt sinds 2015 voor Club Brugge dat hem overnam van FC Kopenhagen. Bij Club won Claudemir de Supercup, de Beker van België en de landstitel. De Braziliaan had nog een contract tot medio 2019 bij Blauw-Zwart. Claudemir: “Ik wil iedereen bij Club Brugge bedanken voor de voorbije jaren. Ik heb van ieder moment genoten en kijk met veel plezier terug op mijn tijd hier. De aanbieding van Al-Ahli kon ik, zeker op mijn leeftijd, niet laten liggen maar ik zal Club van nabij blijven volgen.”