McLaren-Honda verlengt contract van Vandoorne

Dat bevestigt de Formule 1-renstal vandaag op zijn website. Nu zondag rijdt de West-Vlaming de GP van België op het circuit van Spa-Francorchamps., een thuismatch dus voor Vandoorne.

"Ik heb zoveel geleerd in mijn eerste halve seizoen in de Formule 1", zegt Vandoorne. "Van mijn ingenieurs, de mechaniekers, van Eric Boullier, van Zak Brown en van Jonathan Neale en ook van Fernando Alonso, die een briljant rijder is en ook een uitstekend teamgenoot." Eric Boullier, racingdirecteur van McLaren-Honda, legt uit dat het altijd het plan was Vandoorne lang bij het team te houden. "Dat plan is niet veranderd. Ik ben dan ook heel tevreden te kunnen aankondigen dat hij voor ons blijft racen komend seizoen. Zoals alle rookies heeft hij veel moeten leren in zijn eerste F1-seizoen, maar we hebben veel vertrouwen in hem, en hij wordt steeds beter", vervolgt Boullier.

Vandoorne beleefde dit jaar door de zwakke Honda-motor nog maar weinig plezier aan zijn eerste volledige F1-seizoen. In de eerste elf GP's reed de Kortrijkzaan nog maar een keer in de punten, een tiende plaats in de laatste race in Hongarije. Hij moest ook al drie keer opgeven en kon een keer niet starten in Bahrein.