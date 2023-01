Na afloop van het BK veldrijden in Lokeren was er heisa over enkele gebeurtenissen in de materiaalpost. "Er zijn regels", aldus de volgens hem benadeelde Laurens Sweeck, "waarom worden die dan niet nageleefd?"

"De mecanicien van Michael Vanthourenhout zal wellicht een boete krijgen", aldus Eddy Lissens van Belgian Cycling.

Eddy Lissens, voorzitter van commissie veldrijden van Belgian Cycling gaf na afloop van het BK uitleg bij enkele media. "Er is een reglement, dat online is verschenen op onze website en is verstuurd naar alle ploegen, met de indeling van de boxen", verklaart hij, "maar bij de renners zelf, die een omslag kregen bij hun inschrijving, stond er geen nummer op die enveloppen. Dat is een beetje ongelukkig, maar goed. De ploegen gaan ook zelf in de fout, want zij moeten de renners op de hoogte brengen welke box hen werd toegewezen."

Tot zover deel 1. Sweeck had een box ingepalmd, Vanthourenhout ook, maar die wisselde tijdens de wedstrijd, na ronde één om ook zijn voordeel te halen uit een goede plaatsing in de materiaalpost. "Sweeck had box 1, Vanthourenhout 4", zegt hij nog, "er is een indeling van de boxen en volgens de UCI moet iedereen in principe in zijn box blijven staan. Dat is het reglement, maar daar gebeurt nooit controle op, niet in andere crossen, en ook niet vandaag."

En in het verleden was daar nooit commotie over, noch over het wisselen zelf in cross noch over het niet-toepassen van het reglement. "Er is een reglement, maar het wordt nooit gebruikt", aldus Lissens die een beetje warm noch koud blies over de al niet toepassing van het reglement. "Het is de taak van de aanwezige commissaris om dat te controleren tijdens de wedstrijd, maar je weet ook hoeveel mensen daar staan in een cross, dat is chaos en heel moeilijk om te controleren, maar laat het duidelijk zijn de ploegen wisten waar ze moesten staan, maar het stond dus niet op de omslag van de renners."

"Wel zal de mecanicien van Michael Vanthourenhout wellicht een boete krijgen voor het hinderen van een renner", eindigt Lissens, "al geloof ik niet dat die dat met opzet heeft gedaan. Het heeft wel een bepaalde invloed gehad."

