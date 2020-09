Mechele test positief op coronavirus

Mechele moet nu een week in quarantaine blijven en mist naast het duel met de Rode Duivels tegen IJsland ook de zaterdagavondwedstrijd met Club Brugge tegen Waasland-Beveren. Dinsdagavond spelen de Rode Duivels in het Koning Boudewijnstadion tegen IJsland op de tweede speeldag in groep 2 van de A-divisie in de Nations League. Zaterdag wonnen de Duivels met 0-2 in Denemarken.

Ook PSG-aanvaller Kylian Mbappé heeft positief getest op het coronavirus en moet forfait geven voor het Nations League-duel van dinsdagavond, waarin hij het met Frankrijk zou opnemen tegen Kroatië, zo maakte de Franse voetbalbond FFF ook vanavond bekend.