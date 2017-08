Meer goud voor Tas op tweede dag Flanders Grand Prix

Op het eerste onderdeel werd Tas gevolgd door de Italiaanse Erika Zanetti en Juliette Pouydebet uit Frankrijk. In de avonduren werd de 21-jarige thuisrijdster op het podium geflankeerd door de Duitse Mareike Thum en opnieuw Pouydebat. Bij de mannen boekte Mathias Vosté op de 1000 meter een succesje door achter de Nieuw-Zeelander Peter Michael als tweede te eindigen. Die klassering boekte Vosté trouwens ook op de 300 meter tijdrijden van de eerste dag. De derde plaats was voor de Fransman Elton de Souza. Op de 8000 meter werd Michael in het het klassement gevolgd door de Zwitser Livio Wenger en Bart Swings, die op de 1000 meter niet was gestart.

Tas moet gereden hebben met de komende wereldtitelstrijd in gedachten. Binnen minder dan twee weken vertrekt de acht skaters tellende Belgische selectie naar de Chinese stad Nanjing, waar net als vorig jaar om de mondiale titels wordt gereden.