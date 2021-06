De West-Vlaamse delegatie voor de Olympische Spelen is opnieuw wat ruimer. Voor het wielrennen op de weg bij de vrouwen heeft het BOIC Julie Van de Velde uit Aartrijke en Valerie Demey uit Brugge geselecteerd.

Op 25 juli al - de tweede dag pas van de Spelen - komen Demey en Van de Velde in actie. Ook huidig Belgisch kampioene Lotte Kopecky is geselecteerd. De wegrit wordt een zware kluif: 137 kilometer met bijna 2700 hoogtemeters. Van de Velde rijdt ook de tijdrit. Bij de mannen reizen Remco Evenepoel en Wout Van Aert af naar Tokio. Uittredend Olympisch kampioen Greg van Avermaet is niet geselecteerd.