Meesseman en Allemand blijven overwinningen aan elkaar rijgen

Emma Meesseman en Julie Allemand blijven de overwinningen aan elkaar rijgen met Chicago Sky in de WNBA. In de eigen Wintrust Arena keken zondag 8.224 toeschouwers toe hoe Connecticut Sun met 94-91 voor de bijl ging.

Meesseman, uit Ieper, scoorde op 28 seconden van het einde een belangrijke driepunter om de stand op 92-89 te brengen. In totaal liet ze 15 punten optekenen en was ze ook goed voor 5 assists en 2 intercepties in 28 minuten speeltijd. Allemand kwam in 10 minuten aan 4 punten, 3 assists en 1 rebound.

De leider in het algemene klassement van de WNBA breekt zijn recordaantal overwinningen in een regulier seizoen met deze 25e triomf (8 nederlagen). Las Vegas (22-10) en Connecticut (22-11) volgen in het zog van Meesseman, Allemand en co.

Er resten nog drie affiches in de reguliere competitie. Daarin worden nummer vier Seattle Storm dinsdag, Las Vegas donderdag en Phoenix Mercury zondag de opponenten. Daarna komen de play-offs eraan met eerst de kwartfinales (best of 3) en vervolgens de halve finales en de finale (best of 5).