Meesseman en Wauters winnen met Chicago Sky

Emma Meesseman heeft in de WNBA met Chicago Sky, waar Ann Wauters assistent is, een 95-90 overwinning behaald tegen Indiana Fever. Meesseman was goed voor 9 punten, 4 rebounds, 2 intercepties en 1 assist in 27 speelminuten.

Het is de vierde zege in zes duels voor Chicago, dat tweede staat in de Eastern Conference en vierde over de hele WNBA. De club telt met assistente Ann Wauters en spelverdeelster Julie Allemand nog twee Belgen in haar rangen. Allemand reisde wel nog niet af naar de Verenigde Staten. Ze werkt eerst in Frankrijk nog play-offs af met Lyon.

Zaterdag trekt Chicago, de uittredend kampioen, naar de Las Vegas Aces, de revelatie van het seizoen. Las Vegas telt voorlopig zeven zeges tegenover één nederlaag.