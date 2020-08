Meesseman tekende voor zeventien punten, twee rebounds en twee assists. Uittredend kampioen Washington staat na drie zeges en drie nederlagen voorlopig zesde. De WNBA wordt in één 'bubbel' afgewerkt op de IMG Academy in Bradenton (Florida). Alle wedstrijden worden achter gesloten deuren gespeeld.Het WNBA-seizoen werd omwille van de coronacrisis ingekort tot 22 wedstrijden per ploeg. Nadien volgen de play-offs voor de acht beste teams. De finale staat in oktober geprogrammeerd.