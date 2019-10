Meesseman: "Sportvrouw van het jaar? Gedeeld met Nafi en Nina."

Twee dagen geleden werd Emma Meesseman nog als MVP gevierd op het kampioenenfeest van de Washington Mystics, deze ochtend vroeg landde ze samen met ploeggenote Kim Mestdagh en haar moeder in Zaventem. De titel vormt een bekroning voor haar zeven seizoenen bij de Amerikaanse club.

Mestdagh niet verbaasd

Ploeggenote Kim Mestdagh, net als Meesseman uit Ieper, keek in de play-offs vooral toe vanop de bank. Ze was niet verbaasd om te zien hoe Meesseman in de laatste wedstrijden het spel volledig naar zich toe trok. De naam van Meesseman wordt door haar prestaties nu ook al veelvuldig genoemd als sportvrouw van het jaar. Meesseman zelf reageert: "Als er iets is op dat referendum dat ik wil winnen, is het ploeg van het jaar. Maar sportvrouw van het jaar... Het enige wat ik wil, is dat we die delen met drie (Meesseman, Thiam en Derwael, nvdr)."

Belgian Cats

Meesseman, Mestdagh en de andere Belgian Cats spelen volgende maand de kwalificaties voor het EK. In februari kunnen ze zich ook plaatsen voor de olympische spelen van Tokio.

