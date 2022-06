Meesseman verslaat ex-ploeg in WNBA

Emma Meesseman heeft zondag met Chicago in de WNBA een 91-83 zege geboekt tegen haar oude ploeg Washington. De West-Vlaamse topspeelster kwam zondag tot 13 punten, 6 assists en 4 rebounds in 25 speelminuten.

Meesseman speelde tussen 2013 en 2020 voor de Washington Mystics. De Belgian Cat kende een zeer succesvolle periode in Washington met de titel in 2019 en dat jaar ook de prijs voor MVP van de finale. Vorig jaar speelde ze geen WNBA om zich te focussen op de olympische campagne met de Belgian Cats en in het tussenseizoen maakte ze dan de overstap naar Chicago Sky, de regerende kampioen.

Meesseman en assistente Ann Wauters krijgen binnenkort nog gezelschap van een derde landgenote in Chicago. Julie Allemand greep zaterdag met ASVEL naast de Franse titel in de finale van de play-offs en zal spoedig naar de Verenigde Staten reizen. In de tussenstand van de WNBA is Chicago derde, met zeven zeges en drie nederlagen. Woensdag maakt het team de verplaatsing naar Washington.