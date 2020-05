Meesseman: 'Zo snel mogelijk terug naar VS'

Anders blijft ze in België om samen met de nationale ploeg te trainen. Bondscoach Philip Mestdagh wil in juli de trainingen hervatten met het oog op de EK-kwalificatie. De Cats hopen in november en februari te kunnen spelen voor de EK-kwalificatie. De competities zijn al lang stilgelegd, maar wanneer ze weer kunnen opstarten, dat blijft de vraag.

Emma Meesseman is wel al van een stressfactor verlost. Buitenlandse profatleten kunnen een visum krijgen om in Amerika te gaan spelen.

Ann Wauters hoopt op mooi afscheid

Naast het EK in juni in Frankrijk en Spanje zijn de Spelen van Tokyo uiteraard het grote doel. Ann Wauters hoopt daar nog steeds op een afscheid in schoonheid.

Na de euforie van de kwalificatie in Oostende volgde al snel de ontnuchtering. Spelen afgelast, en tot overmaat van ramp was Ann Wauters zelf slachtoffer van het coronavirus.