Melco Ieper blijft leider na winst tegen Gent

Zaterdagavond speelde Melco Ieper thuis tegen Gent, ze behaalden de overwinning met 63-52. Voor het eerst in de geschiedenis staat de ploeg nu alleen aan de leiding in de Top Division 1 van het basketbal.

Met maar één nederlaag dit seizoen pronkt Melco Ieper aan de top van de tweede klasse van het herenbasketbal. Gent staat momenteel op de derde plaats, met drie nederlagen aan het begin van het seizoen.

In de beginfase van de wedstrijd begon Gent het sterkst. Melco ging meteen in de achtervolging, en had in het begin van het tweede kwart de 0-9-achterstand volledig weggewerkt: het stond 21-20.

Zo bleven de ploegen elkaar afwisselen: bij het ingaan van het laatste quarter was de stand 49-48. De wedstrijd eindigde echter niet zo spannend als verwacht: Gent liet het in de slotfase wat afweten. Hazard zorgde met zijn korf voor de eindzege van 63-52.