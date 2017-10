Melco Ieper kan niet stunten tegen Limburg United

Het niveauverschil tussen Melco Ieper en Limburg United, de verliezende bekerfinalist van vorig jaar, is meteen duidelijk. Halfweg het eerste quarter stonden de Limburgers 10 punten voor bij 9-19. De Ieperlingen herstelden zich na de hevige start van United en namen halfweg het tweede quarter zelfs even over bij 30-26. Die achterstand schudde Limburg United wakker. We gaan rusten bij 35-37.

In de tweede helft nam United de wedstrijd helemaal in handen. De Limburgers bouwden een 8 puntenkloof uit. De thuisploeg kon geen vuist meer maken tegen de fysiek sterkere Limburgers. Het bekeravontuur eindigde voor Ieper bij 64-82.